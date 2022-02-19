Пермь, 19 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Перми троих студентов одного из колледжей отдали под суд за травлю однокурсника. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Riala Буллинг

Установлено, что 19-летние граждане несколько месяцев использовали для этой цели групповой чат одной социальной сети. Там они размещали в неприличной форме комментарии и высказывания с использованием выражений, которые противоречат общепринятым нормам нравственности и морали, а также унижают достоинство и честь их однокурсника.

Теперь им предстоит отвечать за оскорбление. Административные материалы переданы в мировой суд.