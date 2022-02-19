Балахтинский район, Красноярский край, , 11:27 — REGNUM В Балахтинском районе Красноярского края задержана местная жительница по подозрению в убийстве 22-летнего односельчанина и причинении телесных повреждений своему сожителю. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Нож Ryk Neethling

15 февраля в полицию обратилась мать убитого, сообщив о его исчезновении. По данным следствия, за два дня до этого он распивал спиртное в гостях у пары, проживавшей по соседству. В ходе гулянки произошёл конфликт, при этом молодой человек отказался уходить.

«В ходе ссоры женщина взяла нож и нанесла потерпевшему несколько ударов в область передней поверхности грудной клетки и спину. С целью сокрытия содеянного сожители сбросили тело мужчины в подполье, а на следующий день перенесли на участок своего домовладения и присыпали снегом», — отметили в управлении.

16 февраля произошла ссора уже между сожителями, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом. Последнего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. К настоящему времени подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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