Москва, , 11:19 — REGNUM Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России по итогам 18 февраля снизилось на 19% в сравнении с предыдущими сутками. 19 февраля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За истекшие сутки в медицинские учреждения по всей России поступили 15 062 человека с COVID-19. Сутками ранее госпитализированы 18 632 пациента. Снижение госпитализаций зафиксировано в 71 регионе России, рост числа госпитализаций — в 14 субъектах.

От последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки скончались 798 человек. Сутками ранее сообщалось о 784 смертях.

По итогам 18 февраля выявлено 179 тыс. новых случаев COVID-19. Выздоровели за истекшие сутки 191 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении в столице пика заболеваемости новым штаммом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».