Омск, , 11:18 — REGNUM В Омске правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой из-за спора на дороге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, в полицию обратился 37-летний водитель большегруза.

Пистолет таксиста. Омск УМВД по Омской области

По предварительным данным, потерпевший на своём грузовике при перестроении в левый ряд не увидел автомобиль такси и поцарапал ему зеркало.

«Между мужчинами возник спор, переросший в драку, в результате: водитель такси дважды выстрелил из травматического пистолета. Одним из выстрелов ранил омича», — отметили в управлении.

У мужчины были диагностированы многочисленные телесные повреждения, в том числе огнестрельное ранение. Полицейские изъяли на месте происшествия травматический пистолет МР-79−9ТМ и 2 гильзы. Выяснилось, что у 46-летнего таксиста есть разрешение на ношение оружия.

В настоящее время потерпевший находится на лечении. Водителя такси отправили на медицинское освидетельствование, поскольку он также в ходе драки получил телесные повреждения.

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