Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM Найденный в больнице исправительной колонии №2 в Екатеринбурге бывший депутат Байкаловского сельского поселения Владимир Барыкин мог добровольно уйти из жизни. Об этом пишут СМИ.

За колючей проволокой



ранее гражданин был приговорён к 18 годам колонии. По данным Е1.ru, 70-летний мужчина сильно переживал из-за этого. Он утверждал, что в преступлениях, в которых его обвинения, он не угрожал и никого не принуждал, всё было добровольно, и надеялся на более мягкий приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее его осудили за развратные действия и насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело было возбуждено в 2020 году.

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