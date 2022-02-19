Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области вновь выросло число мигрантов, следует из информации об итогах социально-экономического развития Ростовской области за 2021 год. Документ опубликован на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам января-ноября 2021 года миграционная ситуация характеризуется ростом числа прибывших в Ростовскую область. Их количество превысило число выбывших на 12 352 человека», — сказано в документе.

Для сравнения приведены данные за январь-ноябрь 2020 года, когда также был зафиксирован рост мигрантов. Число прибывших на Дон превысило число выбывших на 12 554 человека.