Москва, , 11:14 — REGNUM Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов РФ. Об этом 19 февраля заявил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

На границе ЛНР Gtklnr.su

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«В режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов РФ, это Краснодарский край, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан», — сказал он.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины.

В первую очередь эвакуация касается детей, женщин, людей пожилого возраста.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.