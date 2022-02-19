Вашингтон, 19 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Зима 2021−2022 гг. запомнится медиа-истерией о «вторжении России» и «агрессивных планах Кремля». Несмотря на аргументированные заверения Москвы, что какие-либо милитаристские планы насчёт Украины не существуют, «российская угроза» остаётся главным пугалом в американских СМИ. Оказывается, в нагнетании страха замешаны оружейные компании из США. Об этомпишет Институт РУССТРАТ.

The U.S. Army Американское вооружение

Пользователи западного интернет-форума обратили внимание, что под многими публикациями в популярных изданиях, например Politico, где авторы рассуждают о скорой военной агрессии России против Украины, стоит пометка «Представлено Lockheed Martin».

The Whashington Post вовсе и не стесняется: под текстом «Байден должен показать, что США готовы поддержать Украину в военном отношении, если это потребуется» прямо указывается автор — Майкл Г. Викерс. Он — член Совета директоров BAE Systems, Inc. — крупного производителя оружия, который участвует в создании истребителя F-35. Именно американский ВПК плотно работает на нагнетание истерии вокруг Украины. Новый виток милитаризации позволит увеличить бюджет Пентагона, а значит и доходы оружейных фирм, отметили в РУССТРАТ.

К тому же Украина — удобное место для поставок устаревшей техники. После майдана 2014 года в страну хлынуло вооружение из США, Великобритании, а также других стран НАТО. Причём поставляется только то оружие, которое всё равно пришлось бы утилизировать: списанные HMMWV из Ирака, британские гранатометы NLAW с истекающим сроком годности, катера береговой охраны США типа Island весьма почтённого возраста.

Эксперты подчеркивают, что хотя поставка оружия называется «передачей», вооружение достаётся Киеву не бесплатно. За всё Украине приходится платить или брать кредиты, то есть западные военно-промышленные компании получают финансирование на новые заказы, одновременно избавляясь от устаревших образцов.