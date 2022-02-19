Ханты-Мансийск, , 11:11 — REGNUM В Югре доля заболевших после вакцинации от коронавируса составляет 6% от общего числа привитых первым компонентом взрослых. Об этом сообщает Муксун. fm со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО.

Вакцинация Permkrai.ru

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По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус», в Югре на 18 февраля были привиты первым компонентом вакцины 1 038 755 человек, полную вакцинацию прошли 992 361 человек. Коллективный иммунитет составляет 55,7%.

«Заболели СОVID-19 после вакцинации 52 935 человек, что составляет 6%», — сообщили изданию в департаменте здравоохранения региона.

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