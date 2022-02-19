Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM Россия закрыла выезд на территорию ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в погрануправлении УФСБ РФ по Ростовской области.

ФСБ Securitylab.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Пункты пропуска перевели только на въезд с — 9:00 мск 19 февраля.

Население начало покидать ЛНР и ДНР еще до объявления властями эвакуации из-за угрозы силового захвата Донбасса ВСУ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о создании в регионе 143 пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР. В пунктах прибывающих ждет медобслуживание и горячее питание.

Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать материальную помощь беженцам. В бюджет Ростовской области поступили 5 млрд рублей на эти цели.