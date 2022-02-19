Горно-Алтайск, , 11:04 — REGNUM В Республике Алтай подвели итоги проверки, организованной после публикации в инстаграме сообщения о нападении полицейских на женщину из-за отсутствия маски в торговом центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, пост появился 7 декабря 2021 года.

Инстаграм Pexels.com

31-летняя местная жительница рассказала, что правоохранители применили к ней силу, в результате чего она получила перелом ключицы. Проверку проводили сотрудники следственного управления СКР.

Как установлено, инцидент произошёл 4 декабря, когда сотрудники ППС проверяли места массового скопления граждан. В одном из торговых центров они составили протокол об административном нарушении на женщину без маски, после чего и появился пост в соцсетях. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения центра, однако не выявили факта применения силы.

«При осмотре судебно-медицинским экспертом, видимых участков повреждений на теле девушки не обнаружено. На рентгенограммах костей черепа и левого плечевого сустава переломов костей не выявлено. Объективных свидетельств повреждения связок левого плечевого сустава в медицинских документах не установлено», — отметили в ведомстве.

Таким образом, в действиях сотрудников ППС нарушений выявлено не было. При этом материалы проверки выделены в отдельное производство для юридической оценки действиям горожанки по статьям «клевета», «заведомо ложный донос» и «оскорбление представителя власти».