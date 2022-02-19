Львов, Украина, , 11:04 — REGNUM Во Львов — из-за угрозы войны между РФ и Украиной — эвакуировались уже более 100 иностранных дипломатов, заявил мэр города Андрей Садовый. Об этом 19 февраля передает портал «Дело».

Львовские власти помогли иностранцам с размещением. Садовый рассказал, что для иностранных дипломатов былаподготовлена культурная программа:

«Многие приезжают во Львов впервые и говорят: вау, у вас так хорошо. Они пьют кофе, общаются, посещают музеи, театры».

Напомним, что США назначили дату «нападения» РФ на Украину на 16 февраля, однако нападение так и не состоялось. При этом западные страны стали спешно вывозить свои посольства из Киева.