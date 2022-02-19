Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM На Урале бывший депутат Байкаловского сельского поселения Владимир Барыкин скончался в тюремной больнице. Ему было 70 лет, пишут СМИ.

Колючая проволока



По данным издания «МК-Урал», смерть наступила в медсанчасти колонии №2 в Екатеринбурге. Оттуда его собирались этапировать в Тавдинский городской округ, но не успели.

Ранее гражданин был осуждён за сексуальные преступления в отношении подростков. Скончался он 18 февраля. В управлении ФСИН пояснили журналистам, что проводится служебная проверка.