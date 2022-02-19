Москва, 19 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. РФ не собирается нападать на Украину — это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток, рассказал в интервью немецкой Handelsblatt председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе… Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения (Путина — прим.), то поверьте в его прагматизм», — отметил он.

Что же касается введения новых санкций, то Мангольд считает их бессмысленными:

«Введенные после Крыма ограничения только усилили РФ, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область (РФ) в связи с угрозой вторжения Украины.