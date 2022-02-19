Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Тарасовском районе Ростовской области, предположительно, взорвался снаряд. Инцидент случился утром 19 февраля в километре от российско-украинской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По некоторым данным, боеприпас взорвался около 4:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.