Кызыл, 19 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле с 25 по 28 февраля пройдёт чемпионат и первенство России по сумо среди мужчин и женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Утагава Кунисада. Борцы сумо. 1851

Российские сумотори, как отмечается, будут оспаривать право войти в состав сборной страны для участия в международных соревнованиях.

Состязания будут проходить в спорткомплексе «Субедей» с соблюдением санитарных требований. Все участники первенства, а также судьи и организаторы пройдет ПЦР-тестирование на коронавирус. Зрители могут посмотреть за схватками в прямом эфире.

«От сборной команды Тувы, где японская национальная борьба год от года становится все популярнее, ждут хороших результатов на предстоящих соревнованиях», — добавили в правительстве.