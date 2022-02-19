Москва, , 10:48 — REGNUM Роскосмос разрабатывает решение для оснащения перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) системой по переработке вышедших из эксплуатации спутников и другого космического мусора. Об этом рассказал директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко 19 февраля агентству ТАСС.

Космический мусор

Блошенко отметил, что идея по созданию пункта переработки космического мусора является очень перспективной. Он добавил, что идеальным вариантом является разработка технологий, при которых вышедшие из строя спутники после переработки будут использоваться для строительства новых объектов на станции.

«Эта задача для нас очень интересная, но для этого нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», — подчеркнул директор Роскосмоса по перспективным программам и науке.

О возможности создания новой российской орбитальной станции заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в апреле 2021 года. Он объяснил это решение износом основных конструкций Международной космической станции.

Разработка проекта Российской орбитальной служебной станции поручена ракетно-космической корпорации «Энергия». В ноябре 2021 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что эскизный проект станции будет готов в течение полутора лет.

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