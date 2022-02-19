Луганск, 19 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил выезд за пределы республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ. Аналогичный запрет был объявлен и в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Вечером 18 февраля власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации гражданского населения в Россию. Прежде всего вывозятся старики, женщины и дети.

Сегодня было объявлено о всеобщей мобилизации в ДНР и ЛНР. По данным местных СМИ, в населенных пунктах ДНР и ЛНР развешаны объявления о том, что мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещен выезд с территории республик.