Новосибирск, , 10:46 — REGNUM В Новосибирской области прошли учения группы антитеррора отдельного вертолётного полка Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых была сорвана атака диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на военные объекты аэродрома и предотвращён захват лётной техники. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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По замыслу организаторов учений, на охраняемую территорию военного аэродрома скрытно проникла ДРГ условного противника, которая попыталась захватить несколько боевых вертолётов. Бойцы группы антитеррора после получения сигнала о нападении «были подняты по тревоге и предприняли действия по блокированию ДРГ».

пресс-служба ЦВО «В результате проведённых антитеррористических мероприятий военнослужащие отрезали подход неприятеля к вертолётам, уничтожив основной состав группы налётчиков огнём из стрелкового оружия, после чего окружили и захватили оставшиеся силы бандгруппы при попытке к отступлению».

В учениях, проводившихся для проверки боеготовности группы антитеррора полка, было задействовано около 100 военнослужащих и около десяти единиц специальной и лётной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот провёл учения береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по обороне побережья Крыма и Кавказа от вероятных ракетных ударов из акватории Чёрного моря корабельными группировками условного противника.

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