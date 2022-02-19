Торонто, Канада, , 10:45 — REGNUM Контракт новичка с хоккейным клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» подписал российский форвард Дмитрий Овчинников. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба канадской команды.

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Уточняется, что соглашение с 19-летним российским хоккеистом рассчитано на трехлетний срок с сезона-2021/22. Игрок должен присоединиться к «Торонто» после того, как будет утверждено его разрешение на работу в Канаде.

Отметим, Дмитрий Овчинников был выбран «Торонто» на драфте НХЛ 2020 года в пятом раунде под общим 137-м номером. При этом ранее новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг с форвардом контракт. В нынешнем сезоне Овчинников смог набрать в КХЛ четыре очка (одна шайба + три голевые передачи).