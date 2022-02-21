Краснодар, 21 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Краснодарскому краю в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» одобрено получение инфраструктурных кредитов, которые в более короткие сроки решить вопрос водоснабжения значительной части региона. Об этом сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

23.mchs.gov.ru Краснодарское водохранилище

«Это важный исторический момент. У края сегодня есть возможность и бюджетная устойчивость для привлечения бюджетных инфраструктурных кредитов. В том числе за счёт таких кредитов мы получим возможность полностью завершить модернизацию Ейского, Троицкого, Таманского групповых водоводов. Это очень затратно, но на десятилетия вперед позволяет решить вопросы водоснабжения тех районов, которые находятся на этих групповых водоводах», —пояснил глава Краснодарского края. Его слова цитирует пресс-центр администрации региона.

Работу региона в данном направлении одобряет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. В комментарии ИА REGNUM он пояснил:

«В 2021 году Краснодарский край в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» защищал проект по так называемым, инфраструктурным кредитам, которые позволят достроить или модернизировать очистные сооружения на курортах. Думаю, не нужно объяснять, на каких: у нас худо-бедно очистные сооружения есть в Геленджике, Адлере и Сочи. В остальных местах мы все-таки находимся в состоянии строительства централизованной канализации.

Для региона это довольно затратно по финансам. Потому что несмотря на весь туристический потенциал, бюджет там все-таки сужен: много людей живет, а это социальные обязательства. И тогда власти края пошли по пути увеличения именно инфраструктурных кредитов. Это то, что фактически работает на возвратной основе — инвестиции в туризм. То есть, если будет улучшаться качество, пляжного отдыха, воды и водоотвода, очевидно, что сектор гостиниц улучшится, людям будет комфортнее отдыхать».

За 2021 год в крае уже сданы новая ветка Таманского водовода (16,5 км) и участок Троицкого водовода (11 км). В начале декабря власти объявили о завершении строительства 11-километрового участка Ейского группового водовода — в Ленинградском районе в сторону станицы Староминской.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» — повысить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Проект поможет улучшить качество жизни около 5 млн человек в крупных городах и сельских поселениях. В его рамках будут сооружены и модернизированы более 2,2 тыс. объектов.

К 2024 году в Краснодарском крае планируется построить и реконструировать 139 км магистральных сетей водоснабжения по всем направлениям.