Москва, , 10:41 — REGNUM На 20 февраля у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговор с коллегой Эммануэлем Макроном (Франция).

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Об этом 19 февраля сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее западные СМИ сообщили, что Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 февраля, а 20 февраля — переговорить с Путиным.