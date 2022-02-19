Москва, , 10:32 — REGNUM Российские лётчики выполнили электронные пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземном море. 19 февраля об этом сообщает телеканал Россия-24.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Администрация Президента России

Авиационными комплексами «Кинжал» оснащены российские военные самолёты Ту-22М3 и МиГ-31К. Ранее в Минобороны РФ сообщали об отправке этих самолётов на сирийский аэродром «Хмеймим» для участия в военно-морских учений.

Военно-морские учения межфлотской группировки Военно-морского флота России проходят в восточной части Средиземного моря. Целью этих учений является отработка действий сил Военно-морских и Воздушно-космических сил России по защите национальных интересов в Мировом океане.

Об успешном испытании гиперзвукового комплекса «Кинжал» впервые сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года. Гиперзвуковые ракеты этого комплекса способны поражать стационарные объекты и надводные военные корабли.