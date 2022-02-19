Донецк, 19 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности ДНР и принимать меры по оперативному прекращению огня со стороны ВСУ. Об этом 19 февраля заявил Эдуард Басурин — представитель Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его словам, «украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения».

«Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВСУ», — добавил Басурин.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область (РФ) в связи с угрозой вторжения Украины.