Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области с 10:00 мск объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.

Василий Голубев. Губернатор Ростовской области

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"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 мск 19 февраля», — сказал глава региона на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном (цитата ТАСС).

ИА REGNUM сообщало, что 18 февраля в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области был введён режим повышенной готовности. На Дону начали разворачивать пункты временного размещения для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Первые автобусы в Ростовскую область прибыли вечером 18 февраля.