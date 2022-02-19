Луганск, , 10:21 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сегодня, 19 февраля, подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Ранее подобный указ подписал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, что ситуация в Донбассе очередной раз обострилась — Украина сосредоточила крупные ударные силы на линии фронта и готовится к наступлению.

Власти ДНР и ЛНР уже объявили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего вывозятся старики, женщины и дети.