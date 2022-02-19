Курсанты из Санкт-Петербурга завершили войсковую стажировку на БАМе
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Курсанты пятого курса Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) завершили стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй нитки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Руководил войсковой стажировкой курсантов, обучающихся по специальности «Применение подразделений механизации восстановления и строительства железных дорог», преподаватель кафедры, подполковник В.Е. Зарезин. На период с 17 января по 12 февраля курсанты были распределены в батальоны механизации отдельных железнодорожных бригад Центрального и Восточного военных округов, которые вели строительные работы на станциях Верхнезейск, Огорон, Тунгала, Дугда и Дрогошевск.
Отмечается, что за время стажировки все курсанты получили положительные отзывы от командования железнодорожных бригад. Наиболее отличившиеся были также награждены почётными грамотами.
Как сообщало ИА REGNUM, стажировку на участке строительства второй нитки БАМа протяжённостью начали проходить несколько десятков курсантов-пятикурсников Военного института железнодорожных войск и военных сообщений.