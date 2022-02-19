Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Курсанты пятого курса Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) завершили стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй нитки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Руководил войсковой стажировкой курсантов, обучающихся по специальности «Применение подразделений механизации восстановления и строительства железных дорог», преподаватель кафедры, подполковник В.Е. Зарезин. На период с 17 января по 12 февраля курсанты были распределены в батальоны механизации отдельных железнодорожных бригад Центрального и Восточного военных округов, которые вели строительные работы на станциях Верхнезейск, Огорон, Тунгала, Дугда и Дрогошевск.

пресс-служба Минобороны РФ «Все курсанты были назначены стажёрами на первичные офицерские должности командиров взводов и инженеров… В процессе стажировки курсанты углубили и закрепили знания в вопросах эксплуатации техники в условиях экстремально низких температур, а также в вопросах механизации строительства в условиях вечной мерзлоты, приобрели навыки и умения в организации боевой подготовки и служебной деятельности воинской части и подразделений, организации и проведения военно-политической работы и морально-психологического обеспечения личного состава при выполнении задач по строительству в отрыве от пункта постоянной дислокации».

Отмечается, что за время стажировки все курсанты получили положительные отзывы от командования железнодорожных бригад. Наиболее отличившиеся были также награждены почётными грамотами.

Как сообщало ИА REGNUM, стажировку на участке строительства второй нитки БАМа протяжённостью начали проходить несколько десятков курсантов-пятикурсников Военного института железнодорожных войск и военных сообщений.