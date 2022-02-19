Парадайс, США, , 10:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» переиграл в овертайме команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Кингз» голами отметились Андреас Атанасиу (16-я минута), Адриан Кемпе (21-я, в большинстве) и Филлип Дано (38-я). В составе «Голден Найтс» шайбы забили оформивший в матче дубль Макс Пасиоретти (9-я, в большинстве) и 27-я) и Райлли Смит (16-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Адриана Кемпе (63-я), который таким образом тоже оформил в матче дубль

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 20 февраля на выезде встретится с клубом «Аризона Койотс», а «Вегас» днем позже также в гостях сыграет с командой «Сан-Хосе Шаркс».