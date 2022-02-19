Москва, , 10:14 — REGNUM Прокурор Мария Кормилицына — преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН — напомнила, что одновременно с правом на получение пенсий возникают и обязанности. Об этом она рассказала в интервью «Прайм».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, есть статья 159.2 УК РФ, которая устанавливает ответственность за хищение в сфере соцвыплат. Речь идет о нанесении материального ущерба, как бюджетам, так и внебюджетным фондам, к которым относится ПФР.

Под хищениями понимаются выплаты, которые могут быть получены путем обмана, когда гражданин РФ предоставляет заведомо недостоверные сведения, дающие право на соцвыплату.

В ситуации, когда гражданин РФ получает пенсию законно, но в какой-то момент теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, это будет расцениваться, как пассивный обман.

Также ответственность можно понести за недостоверность ряда сведений.