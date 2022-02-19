Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ростовской области организуют тестирование на коронавирус и вакцинацию от COVID-19 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Тестирование всех прибывающих граждан будет организовано в местах размещения. Также будет возможна вакцинация. Все граждане получат всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. На Дону развернут до 10 тыс. мест для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. На Дону в населённых пунктах Матвеев Курган и Весело-Вознесенка развернули городки жизнеобеспечения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.