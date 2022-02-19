Киев, 19 февраля 2022, 10:11 — REGNUM Экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль назвал президента Украины Владимира Зеленского неуравновешенным и капризным человеком, передает телеканал «Наш».
В ходе критики закрытия на Украине оппозиционных каналов он рекомендовал главе государства «подумать» о своих действиях:
«И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый УК, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет.
Москаль уверен: Зеленский «не может держать умственное напряжение».
«Он думает одно, говорит — второе, делает = третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — добавил Москаль.