Киев, 19 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль назвал президента Украины Владимира Зеленского неуравновешенным и капризным человеком, передает телеканал «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В ходе критики закрытия на Украине оппозиционных каналов он рекомендовал главе государства «подумать» о своих действиях:

«И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый УК, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет.

Москаль уверен: Зеленский «не может держать умственное напряжение».

«Он думает одно, говорит — второе, делает = третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — добавил Москаль.