Чикаго, США, , 10:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 0:1.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 0:0. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету шведского форварда «Старз» Якоба Петерсона.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 21 февраля на выезде встретится с клубом «Аризона Койотс», а «Чикаго» днем ранее дома сыграет с командой «Флорида Пантерз».