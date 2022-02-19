Абакан, 19 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Хакасии организована проверка по факту наезда на человека на Красноярской железной дороге. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР В Хакасии мужчина попал под поезд

По данным ведомства, ночью 18 февраля на перегоне станций Абакан — Подсиний мужчина шёл по железнодорожным путям. На сигналы машиниста он не отреагировал, после чего тот применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. Пешеход скончался на месте.

«В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям локомотивной бригады поезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры», — отметили в управлении.

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