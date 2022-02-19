Москва, 19 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Низкое давление, температура воздуха до +4, а также небольшие осадки ожидаются в Москве 19 февраля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Sch Механический барометр

Московский регион окажется под влиянием периферии активного Североатлантического циклона «Юнис». Погода будет облачная, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Максимальная температура воздуха в столице — от +2 до +4, в области — от 0 до +5.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, атмосферное давление — 728 мм рт. ст.