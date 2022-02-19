Вашингтон, 19 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Главную роль в сериале «Fallout» по мотивам одноимённой серии видеоигр получил американский актёр Уолтон Гоггинс. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Bethesda Game Studios Fallout

Подробная информация о персонаже Гоггинса и сюжете будущего сериала не раскрывается. Уолтон Гоггинс известен по работе в вестерне «Омерзительная восьмёрка» и боевике «Tomb Raider: Лара Крофт». В 2011 году он был номинирован на премию «Эмми» за роль в сериале «Правосудие».

Телесериал по мотивам серии игр Fallout снимает Prime Video — стриминговый сервис компании Amazon. Пилотный эпизод телесериала снимет режиссёр Джонатан Нолан, известный по сценариям к фильмам «Престиж», «Тёмный рыцарь» и «Интерстеллар» и режиссёрской работе над сериалом «Мир Дикого запада».

Первая видеоигра серии Fallout вышла в 1997 году. Основная серия игр насчитывает четыре проекта, также выпущено несколько спин-оффов и дополнений. Игры этой серии неоднократно получали награды в сфере компьютерных видеоигр.