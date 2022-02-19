Берлин, 19 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених считает, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешел границы», потребовав от официального Берлина предъявить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Мютцених заявил в интервью Funke.

МЗС України Андрей Мельник

Мельник потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц предъявил Путину ультиматум об «отводе войск РФ от границ Украины» во время своего официального визита в Москву 15 февраля.

Мютцених считает, что такое требование от посла Украины к канцлеру ФРГ — это переход границ дозволенного для дипломатического представителя другой страны. Поведение посла является деструктивным, добавил он.

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум президенту РФ, он перешел границы», — отметил Мютцених.