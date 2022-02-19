Барнаул, , 09:53 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно стали выявлять более 4 тысяч новых носителей коронавируса, почти прекратилась вакцинация. Тем не менее, по данным минздрава региона, с 21 февраля «ковидная поликлиника» Диагностического центра Алтайского края прекращает свою работу.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Это связано со снижением числа заболевших COVID-19», — пояснили чиновники.

Они намерены возобновить там приём плановых больных. Для ковидных больных по-прежнему будет функционировать кабинет для КТ лёгких (по направлению из поликлиник) и ПЦР-лаборатория.

Как сообщало ИА REGNUM, работа «ковидной поликлиники» на базе Алтайского диагностического центра началась со 2 февраля. Таким образом решено помогать врачам, которые из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации не успевают принимать всех пациентов в городских поликлиниках.

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По состоянию на 19 февраля 2022 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2756 жителей Алтайского края (+12 за сутки). Всего за сутки выявлены 4175 новых носителей (на 71 человек меньше, чем сутками ранее).

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