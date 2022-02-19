Донецк, , 09:53 — REGNUM С момента объявления эвакуации граждан ДНР и ЛНР в России уже более 30 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают власти Донецкой и Луганской Народных Республик.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

МЧС ДНР сообщило, что в Россию эвакуированы уже 6,5 тысяч человек. Власти ЛНР заявили, что республики покинули 25 тысяч человек.

С сегодняшнего дня жители Донбасса начнут прибывать на территорию России уже железнодорожными поездами. В течение суток ожидается прибытие десяти составов по десять вагонов каждый.

В первую очередь эвакуируются старики, женщины и дети.