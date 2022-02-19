Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге в Михайловской военной артиллерийской академии 18 февраля состоялась военно-историческая конференция «Историческое наследие полководческого таланта Л.А. Говорова», посвящённая 125-летию выдающегося полководца-артиллериста, маршала Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Соколов-Скаля Павел Петрович. Артиллерия под Сталинградом. 1946

Конференцию открыл доктор исторических наук (д.и.н.), доцент, генерал-лейтенант Владимир Дятлов, который представил участникам форума цели, задачи и порядок выступлений и обсуждений.

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе мероприятия выступили: д.и.н., профессор полковник Владимир Мильбах с докладом на тему «Боевой опыт артиллерийского командира и его применение в советско-финляндской войне», д.и.н., доцент, полковник Виктор Чернухин с докладом «Становление полководческих качеств Л.А. Говорова в битве под Москвой», кандидат военных наук, доцент, полковник Игорь Моторин с докладом «Личный вклад командующего войсками Ленинградского фронта Л.А. Говорова в разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом».

Также были заслушаны и другие докладчики.

В результате работы конференции, в которой приняли участие члены научной школы «История развития Вооружённых сил Российской Федерации, проблемные вопросы их строительства», научно-педагогические работники, слушатели, офицеры и курсанты, «были успешно выполнены поставленные задачи» по популяризации личности выдающегося полководца, «а также выработаны направления применения военного наследия военачальника в современных условиях».

Напомним, Михайловская военная артиллерийская академия в настоящее время является единственным учреждением высшего образования в РФ, осуществляющим подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Научное наследие академикаЛ. В. Канторовичаи его воплощение в современной экономике и технике», посвящённая 110-й годовщине со дня рождения учёного.

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