Омск, , 09:48 — REGNUM В Омске правоохранители накрыли подпольную студию по созданию видео и фотоматериалов порнографического содержания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, задержаны организаторы и участники прямых видеотрансляций.

Камера (сс)Falkenpost

По предварительным данным, организаторами стали двое омичей 1992 и 1995 года рождения, которые арендовали в центре города три помещения общей площадью 250 кв. метров, оснастив их необходимым оборудования для связи с пользователями иностранных интернет-сервисов. Участвовали в трансляциях 12 девушек в возрасте 18−25 лет.

«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями интернет-сайтов на английском языке. Заработная плата «моделей» зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Одного из организаторов студии заключили под стражу, второму избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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