Даллас, США, , 09:46 — REGNUM Ранее обнаруженный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой триметазидин никак не мог помочь ей в соревнованиях. Такое мнение 19 февраля высказа лдоктор медицинских наук, кардиолог, почетный профессор медицинского центра при Техасском Университете Бенджамин Левин.

Камила Валиева Team Tutberidze Official

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«В СМИ было много ложной информации о триметазидине. Во-первых, он не имеет никакого отношения к увеличению миокардиального (сердечного) кровотока. Он угнетает определенный фермент, участвующий в метаболизме жирных кислот, и предполагается, что таким образом подталкивает сердце к преимущественному использованию глюкозы в качестве топлива», — приводит его слова ТАСС.

Также Левин, который является директором института физических упражнений и экологической медицины при пресвитерианской больнице в Далласе, добавил, что, хотя триметазидин не одобрен в США, там одобрен его аналог — ранолазин, который и в Соединённых Штатах, и в Европе относится ко второму эшелону лекарств, которые применяются для лечения определенных категорий пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом американский кардиолог подчеркнул, что ранолазин не включен в список запрещенных для употребления веществ.

«Насколько я могу сказать, нет свидетельств того, что триметазидин на самом деле может изменить миокардиальный метаболизм в сердце человека или что этот эффект каким-то образом помог бы сердцу в молодом организме с нормальными кровеносными сосудами при какой-либо активности, не говоря уже о той, которая продолжается четыре минуты (или повторяется во время тренировок). Здоровое сердце в полной мере способно доставлять кровь и использовать различные источники питания и не устает в течение краткосрочных всплесков активности», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, ставшая чемпионкой Олимпийских игр (ОИ) в Пекине в командном турнире, будет представлена к государственным наградам, также как и другие победители и призеры Игр.