Киев, , 09:44 — REGNUM Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Ситуация на линии соприкосновения остается критической, отметил он: ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры региона.

Так, на Донецком направлении ВСУ открыли огонь из минометов по н.п. Васильевка, в результате он обесточен. Остановлена работа насосной станции, что поставило под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водой более 40 н.п.

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды.

Представители ДНР сообщили о фактах нарушения в СЦКК.