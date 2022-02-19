Киев, , 09:44 — REGNUM Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на утро 19 февраля не состоится. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Напомним, что накануне, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации граждан республики в Россию в связи с угрозой нападения со стороны Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не намерен вести переговоры с Донбассом.

После начала эвакуации украинская сторона предложила провести заседание Контактной группы, однако представители ДНР и ЛНР заявили о бессмысленности переговоров.

Затем появилась информация о том, что заседание может пройти утром 19 февраля. Однако источник сообщает, что никакого заседания не будет — украинская сторона так и не продемонстрировала готовности к реализации Комплекса мер, не предоставила четких и конкретных предложений.