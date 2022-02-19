Брюссель, 19 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Европейские и африканские лидеры договорились о возобновлении партнерства, сосредоточив внимание на переходе к «зеленой» экономике и запуске инвестиционного пакета на $170 млрд, передает Anadolu Agency.

Урсула фон дер Ляйен

ЕС мобилизует $170 млрд инвестиций до 2030 г. для финансирования инфраструктурных проектов, поддержки образования и предпринимательства в течение следующих 7 лет, пишет ИА Красная Весна.

«Поскольку Африка идет в ногу со временем, ЕС хочет быть предпочтительным партнером Африки», — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен добавила, что Африка богата возобновляемыми источниками энергии, такими как гидроэнергетика, солнечная энергия и энергия ветра, и поэтому «мир нуждается в Африке».