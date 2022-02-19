Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области поймали иностранцев, которым был запрещён въезд в Россию. В стране исхода они сменили свои анкетные данные, пересекли границу и собирались снова легализоваться, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мигранты

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники управления по вопросам миграции полиции выявили три таких факта. Теперь задержанным вменяют незаконное пересечение Государственной границы. Проводится доследственная проверка.

Нарушителям грозит до четырёх лет колонии, добавили в ведомстве.