Челябинск, 19 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Челябинской области поймали иностранцев, которым был запрещён въезд в Россию. В стране исхода они сменили свои анкетные данные, пересекли границу и собирались снова легализоваться, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Сотрудники управления по вопросам миграции полиции выявили три таких факта. Теперь задержанным вменяют незаконное пересечение Государственной границы. Проводится доследственная проверка.

Нарушителям грозит до четырёх лет колонии, добавили в ведомстве.