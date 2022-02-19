Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Ллойд Остин — министр обороны США — заявил, что Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для «успешного вторжения», и отметил, что не считает данную перспективу «блефом».

Ллойд Остин U.S. Army

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Не блеф … Думаю, что он собрал правильные — те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения», — передает слова Остина ABC.

Киев и Запад в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.