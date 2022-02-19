Томск, , 09:33 — REGNUM Управление федеральной службы исполнения наказания в Томской области планирует открыть в колониях городской магазин товаров широкого потребления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это позволит расширить рынок сбыта и увеличить число рабочих мест для осужденных.

Овощной прилавок © ИА REGNUM

Основной ассортимент товаров будут составлять продукты питания: овощи, мясо, крупы, соленья и так далее. Как отмечается, в подобном магазине в Перми продаются также мебель, швейная и сувенирная продукция и так далее, а поток клиентов достигает 100−250 человек.

Конкретное место под магазин будет определено в ближайшее время. Специалисты департамента потребительского рынка, как отмечается, намерены также встретиться с руководством торговых сетей для реализации овощей из колоний.

«Помимо этого томское управление ФСИН могут включить в перечень субъектов, которым оказывают меры региональной поддержки по программам производства сельхозпродукции и промпереработки», — добавили в администрации.