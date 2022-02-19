Донецк, , 09:31 — REGNUM Обстрелы пяти населенных пунктов ДНР зафиксированы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает 19 февраля представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации).

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

05:20, н. п. Бахчевик — н. п. Красный Октябрь: выпущено 15 снарядов — калибром 122 мм.

05:30, н. п. Николаевка — н. п. Докучаевск: 18 мин — калибром 120 мм.

05:30, н. п. Старогнатовка — н. п. Староласпа: 12 снарядов — калибром 122 мм.

06:05, н. п. Лебединское — н. п. Безыменное: 12 мин — калибром 120 мм.

06:15, н. п. Водяное — н. п. Веселое: 8 мин — калибром 120 мм.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила: ВСУ выпустили 327 снарядов и мин различного калибра.

Обстрелы территории ДНР не прекращаются.

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили, что жители республик эвакуируются на территорию РФ в связи с усилением угрозы боевых действии.